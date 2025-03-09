Heyecan dolu pazar

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de Ege ekipleri hedefleri doğrultusunda bugün birbirinden zorlu müsabakalara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren ve son üç maçını kazanan Bucaspor 1928, deplasmanda Yeni Mersin İY'na konuk olacak.

Ege derbisinde ligde kötü günler geçiren Nazillispor, son 7 maçını kazanamayan Somaspor'u konuk edecek. Beyaz Grup'ta haftalar sonra düşme hattından çıkan Altay, 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen Fethiyespor ise Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Altınordu'yu konuk edecek. 3. Lig 1. Grup'ta zirveden uzaklaşan Karşıyaka, Tokat Belediye'ye konuk olacak. Kümede kalma mücadelesi veren Kuşadasıspor, Düzespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zor günler geçiren Bornova ise Velimeşe'ye konuk olacak. 2. Grup'ta lider Balıkesirspor, Ege derbisinde Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Zirve takipçisi Muğlaspor ise gurbette Adıyaman FK'a konuk olacak. Ancak Adıyaman'ın ligden çekileceğini açıklamasının ardından neler olacağı merak konusu. Play-Off savaşı veren Uşakspor ise Fatsa'ya konuk olacak. 3. Grup'ta son haftaların formda takımı olan Aliağa, Çankaya'yı ağırlayacak. Ayvalıkgücü'nün konuğu Yozgat Bld. 4. Grup'ta ise zor günler geçiren 7 Eylül Turgutlu, sahasında Zonguldak'ı ağırlayacak.