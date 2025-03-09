Horoz’da yüksek gerilim

Denizlispor'da gerilim tavan yaptı. Futbolcuların basın toplantısı düzenleyip "Bıçak kemiğe dayandı" sözleri sonrası Başkan Erhan Ergil'den zehir zemberek bir açıklama geldi. Takım adına konuşan Kaptan Gökhan Süzen'in "Cebimizde harçlık yok. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın" sözleri sonrası sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Ergil, "Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine organizasyonu ve ödemeleri sağlayacağım. Eğer Denizlispor kazanırsa, bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen olur ve istifa ederim. Ama kazanamazsa, sen ve seninle birlikte hareket edenler süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı bir hikaye olacak" dedi.

"BAŞKANLIĞA GÖZ DİKMİŞLER"

Ergil'in açıklamasında "Çarşamba akşamı takımdan bir kağıt geldi. Yönetim ve ben takımla muhatap olmayacakmışım, soyunma odasına girmeyecekmişim. Kaptan öncülüğünde darbe bildirisi. Yöneticiler 'Kadro dışı bırakalım, U19'la çıkalım' dedi. Ben 'Sabır, yeter ki takım yensin' dedim. Takım birilerinin etkisine girmiş olabilir, bugün ortaya çıktı. Apar topar İstanbul'a gittim. Federasyon ve başka yerlerle görüşmeler yaptım. Bir miktar para ayarlardım. Futbolcularımız maçtan önce para alsın diye. Taraftarla bir kampanya başlattık. Kenetlendik. Sonra bir haber. Kaptan ve futbolcular çıkmış yönetimi hedef almış. Maddi manevi destek vermemişiz! Bu kadar kendimizi yıpratmışken. Ama yok kaptan kral. Şimdi de başkanlığına göz dikmiş anlaşılan!" ifadeleri yer aldı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Başkan Ergil'in özetle şu sözleri de dikkat çekti: "Torunlarıma anlatacağım demiş bir de. Sen diğer çocuklar asgari ücret alıyorken 900 bin TL anlaşma yapmış adamsın. Bedavaya oynamıyorsun bu bir! Herkes haddini bilecek, kimse Denizlispor'dan büyük değildir bu iki. Bu takımın başkanı ve yöneticileri İstanbul'larda sizin için para ararken, sen tesislere gazeteci çağırıp bizim masamıza oturup bu algı operasyonu yapamazsın bu üç." Denizlispor bugün saat 14.00'te Kırıkkalespor'u konuk edecek. Futbolcuların maça geç başlayıp, 90 dakika sonunda sahaya formalarını bırakması bekleniyor.