KSK’den bağış kampanyası

Sultanlar Ligi'ne yükselmek için boy gösterdiği Play-Off yarı final grubunu 2. bitirip, 13-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak final etabına yükselmeye hak kazanan Info Yatırım Karşıyaka Voleybol Takımı, destek bekliyor. Kulübün voleybol şubesi, "Zübeyde Hanım'ın Kızları için şimdi destek zamanı" başlığıyla bir açıklama yayınlayıp, bağış çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Karşıyaka, sadece bir semt değil, bir duruş, bir değerler bütünüdür. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen, onun annesi Zübeyde Hanım'a ev sahipliği yapan bir camianın fertleriyiz. Karşıyaka Voleybol Takımı, büyük bir mücadele vererek play-off finaline yükseldi. Şimdi onlara destek olma, bu yolculukta yanlarında durma zamanı. Karşıyaka Voleybol Şubesi'ne yapacağınız bağışlarla kızlarımızın mücadelesine güç katabilirsiniz. Bu takım sadece bir spor takımı değil, bir Cumhuriyet mirasıdır. Haydi Karşıyaka, kenetlenme zamanı." Play-Off final grubunun ilk maçında Karşıyaka ile Göztepe 13 Mart 15.00'te kozlarını paylaşacak.