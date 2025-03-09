Menemen FK çok rahat

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Menemen Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek evinde son 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Geçen hafta deplasmanda Aksaray Belediyespor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliği telafi eden sarı-lacivertliler, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. 11. dakikada İzmir ekibi, rakibin kilidini çözdü. Erhan Öztürk'ün sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Hakkı Türker, düzgün bir vuruşla rakip kaleciyi avlayıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı Menemen FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ASİST EMİRHAN'DAN GELDİ

İkinci yarıda da sarı-lacivertli takımın baskısı devam etti. 54'te penaltı kazanan Mazlum Demir beyaz noktaya geldi ve farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. 90+2'de ise Menemen farkı üçe çıkardı. Tüm riskleri alıp hücuma çıkan Arnavutköy karşısında topu çalıp, ani kontratakla hücum çıkan sarı-lacivertlilerde Emirhan Arkutcu'nun defansın arkasına attığı uzun topta maça henüz 1 dakika önce giren Çağrı Fedai kaleciyle karşı karşıya kalıp, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. Müsabakada başka gol olmadı ve Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Erbaaspor ile karşı karşıya gelecek.

BASATEMÜR'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, geçen hafta takımının 2-2 berabere kaldığı Motolux Aksarayspor maçı 11'inde tek değişikliğe giderek takımını dün Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasına sahaya sürdü. Eren Fansa'nın yerine kaptan Mazlum Demir as kadroda kendine yer buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Menemen İlçe Stadı'nı doldurarak takımına tam destek verdi. Rakip Arnavutköy Belediyespor'un kalesini koruyan Oğuz Çalışkan, 2023-24 sezonunda Menemen FK forması giymişti ve dün eski takımına rakip oldu.

STOPER MAZLUM'DAN DOKUZUNCU GOL

Sarı-Lacivertli takımın kaptanı Mazlum Demir, savunma oyuncu olmasına rağmen bu sezonki 9. golüne Arnavutköy Belediyespor karşısında imza attı. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 kupa ve 6 lig karşılaşmasında ağları havalandırarak takımına büyük katkı sağladı. 1991 doğumlu oyuncu, sarı-lacivertlilerinde en skorer ismi oldu. Mazlum'u 8 golle Seçim Can Koç takip ediyor.