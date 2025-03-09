Yen de gel Göz-Göz

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe bugün suskunluğunu sonlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar kötü gidişi sonlandıramayınca düşme hattına gerileyen Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Solet'ten sonra Djalma Silva'nın da Samsunspor sınavında çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapattığı Göz-Göz'de Emersonn ve Taha'nın durumları belirsiz. Kırmızı-beyazlı ekipte ise Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor. Son maçta Samsunspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftaya 36 puanla altıncı sırada başladı.

Oynadığı son 14 maçta tek galibiyet alabilen, bu mücadele öncesi çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden Sivasspor ise 24 puanla düşme hattında yer alıyor. Sivasspor, Göztepe karşılaşmasından önce teknik direktörlük görevine bir dönem sarıkırmızılıları da çalıştıran Rıza Çalımbay'ı getirdi. İki takımın İzmir'de oynadığı ilk maçı Göztepe 3-2'lik sonuçla kazanmıştı.