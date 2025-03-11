Cezaya ilginç çözüm

Kadınlar Futbol 2. Lig'de mücadele eden Denizli Sultanlarspor'un deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'un cezalı olan kadın antrenörü Pınar Konca, takım otobüsünün üzerinden takımını yönetti. antrenör, geçtiğimiz hafta oynadıkları maçta sahaya girdiği için kırmızı kart görmüştü. Sultanlarspor'u Çukurhisarspor Stadı'nda konuk eden Eskişehirspor'un antrenörü Konca, cezası nedeniyle kulübede yer alamayınca kendince bir çözüm buldu.

Pınar Konca, "Kadınlar olarak her yerde, her meslekteyiz. Çoğu kişi o otobüsün üstüne çıkamaz ama ben takımım için bunu yaptım" dedi.

Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, oyuncularına buradan sesini duyurmaya çalıştı. Pınar Koca, cezaya otobüsle çözüm bulduğunu belirterek, "Konya deplasmanında oyuncuma bir yumruk saldırısı oldu, hem oyuncumun sağlığını kontrol etmek hem de olaylar daha fazla kızışmasın diye rakip tarafın sahasına doğru koştum. Hakem bunu bir saldırı olarak değerlendirdi ama hiç kimseye temasım olmadı, niyetim de o yönde değildi. Kırmızı kartla geldi ve beni sahanın dışına attı" dedi.

'DAHA GENİŞ BİR AÇI İÇİN'

Otobüs fikrinin bir anda geliştiğini söyleyen genç teknik direktör, "Her iki tarafı da yönetmek zorundayız ve tribün tarafı uzakta kalıyordu. Böyle daha yakındı ve ne yapabiliriz diye düşündüğümde aklıma kendi otobüsümüz geldi. Şoförümüze üstüne çıkıp çıkılmayacağını sorduğumda 'Sen çıkarsın' dedi ve getirdi sağ olsun. Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım" diye konuştu. Ligde 2. sırada bulunan Eskişehirspor ve 4. sırada yer alan Denizli Sultanlar Spor arasındaki maç 2-2 sona erdi.