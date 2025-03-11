Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen ile restleşmesinin ardından görevinden istifa ettiğini duyuran başkan Erhan Ergil, veda mesajında kulübe ve şehre olan bağlılığını vurgularken, yorgun düştüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Ergil, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Denizlispor'a olan sevgisinin süreceğini belirtti. Ergil, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edindim ancak binlerce dost kazandım. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim, ancak onurumu kaybetmedim" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN 'DÖN' ÇAĞRISI

Yaşanan istifanın ardından yönetim kurulu Erhan Ergil'e "Dön" çağrısında bulundu. Yönetim kurulu, Ergil'in istifasını oy birliğiyle reddetti. Yönetim, "Başkanımızı en kısa sürede aramıza bekliyoruz" açıklamasıyla Ergil'e desteğini açıkça ortaya koydu. Yapılan açıklamada, "Biz, yol arkadaşları olarak onun liderliğine inanıyoruz ve bu istifayı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.