Denizlispor Kaptanı Süzen: Tarih yazacağız

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen'in, Kırıkkale FK maçından önce takım arkadaşları ile birlikte yaptığı açıklamalar sonrasında başkan Erhan Ergil'le yaşanan restleşme istifa ile sona ererken, Süzen önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli futbolcu, arkadaşları ile tarih yazacaklarını belirterek, "Benim yaşadığım şampiyonlukların hepsine bedel bir ligde kalma hikâyesi olacak ve bu özel günleri ilerde torunlarıma anlatacağım" dedi. Kimse destek vermese bile sezon sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan Süzen, "Bu saatten sonra hiç kimse destek vermese bile bu takım sezon sonuna kadar savaşacak" dedi.

"KÜLLERİMİZDEN DOĞACAĞIZ"

Denizlispor'da yapılan pek çok yanlışa şahit olduğunu söyleyen Süzen, "Bundan sonra ayağa kalkmak için çok güzel bir sebebimiz var. Genç oyuncularla bir temel kurulup çok daha fazlası yapılabilir ancak yalnız bırakılıyoruz, gerekli desteği alamıyoruz. Her şeye rağmen zorluklarla savaşmak bizi kenetliyor" dedi. Horoz'da ikinci kaptan Emre Yıldırım ise "Burası bir futbol şehri. Biz küllerimizden doğacağız. Denizlispor sevdalısı taraftarlar, Kırıkkale maçında olduğu gibi bizi her maç sonuna kadar desteklesinler" ifadelerini kullandı.