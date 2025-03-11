Hacıosmanoğlu noktayı koydu

SÜPER Lig'de golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması sonrası, önemli maçlarda Türk hakemlerin görev alıp almayacağı tartışmalarını beraberinde getirirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok net bir açıklama geldi. A Spor'da dün canlı yayına katılan Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o. Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK HAKEMLERE MESAJ VERDI

Alanyaspor-Galatasaray maçını yöneten hakem Yasin Kol'un performansını beğendiğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım" diye konuştu.