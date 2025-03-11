Manisa teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasının kapanış maçında Manisa Basket, sahasında Anadolu Efes'e diş geçiremedi: 72-83. Son iki maçında Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'u mağlup ederek kümede kalma yolunda umutlanan Manisa temsilcisi, bu mağlubiyetle kahroldu. Ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan kırmızı-siyahlılar, bir sıra altında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket'in kazandığı haftada fırsat tepti. Müsabakaya konuk ekip pota altından bulduğu sayılarla etkili başladı. Manisa Basket'in sayı bulmasına da izin vermeyen Anadolu Efes ilk periyotu 23-14 önde kapattı.

ARADAKİ FARK ARTTI

İkinci çeyrekte ev sahibi ekip biraz daha toparlanmış göründü. Farkın artmasına izin vermeyen Manisa ekibi, farkı hızla kapattı. Efes, ilk devreyi 38-33 önde tamamladı. Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü yeniden eline geçiren Anadolu Efes, hızla aradaki farkı artırdı. Efes, son bölüme 63-54 önde girdi. Dördüncü çeyrekte vitesi artıran Efes karşısında sayı bulmakta zorlanan Manisa Basket farkın çift hanelere ulaşmasını engelleyemedi. Efes maçı 83-72 kazandı.