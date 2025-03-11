Tire 2021 FK havalı, Balıkesirspor yaralı

NESINE 3. Lig. 2. Grup'ta altı haftadır galibiyet hasreti çeken Tire 2021 FK deplasmanda lider Balıkesirspor'u 2-1 yenerek grupta kartların yeniden dağıtılmasını sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan sarı kırmızılılar, önce 49'da Murat Elkatmış ile beraberliği sağladı ardından da 76'da Serhat Baştan ile güçlü rakibini sahasında devirmeyi başardı. Bu sonuçla Balıkesirspor, liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptırdı. İzmir ekibi ise altın değerindeki 3 puanla rahat bir nefes alırken puan cetvelinde ise 26 puanla 10. sıraya yükseldi, ateş çemberinden uzaklaştı. Haftalardır takımdan uzak kalan taraftarlar ise Balıkesir galibiyetini sosyal medya üzerinden kutladı.