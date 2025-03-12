Aliağa Petkimspor umudunu korudu

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu dördüncü maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya ekibi Manresa'yı mağlup etti: 89-86. Grubundaki ilk üç maçında mağlup olan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek çeyrek final şansını son iki müsabakaya taşımayı başardı. Müsabakaya konuk ekip iyi başladı. Mansera dış atıştan bulduğu sayılarla ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alan Petkimspor, hızla aradaki farkı kapattı. Periyodun ortalarına doğru öne geçen Aliağa, sonlara doğru farkı çift hanelere taşıdı. İzmir ekibi devreyi 53-40 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve Mansera'nın yaklaşmasına izin vermeyen Petkimspor, son bölüme 75-64 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Maçın son anlarında İspanyol ekibi farkı kapatmayı başarsa da Aliağa Petkimspor parkeden 89-86 galip ayrıldı.