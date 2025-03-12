Ege’de hesap kitap zamanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri ligin bitimine az bir süre kala kümede kalma savaşı veriyor. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligdeki son iki maçını kazanarak haftalar sonra tünelin ucundaki ışığı gördü. 5 galibiyete ulaşan Denizli ekibi, ligin bitimine 10 hafta kala umutlarını artırdı. Merkezefendi, pazar günü sahasında direkt rakibi Yalovaspor'u üçte üç için konuk edecek.

AVRUPA'DA BAŞKA LİGDE BAŞKA

Manisa Basket ise Avrupa'da destan yazarken, aynı başarıyı lige yansıtamadı. Uzun süre ateş hattında kalan Manisa ekibi, son haftalardaki çıkışıyla kendini tehlikeli bölgenin dışına attı. Kırmızı-siyahlılar, son üç maçında iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak çıkışını sürdürdü. Manisa Basket, gelecek haftada deplasmanda şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Manisa ekibi, kalan haftalarda seri galibiyetler alarak ligde kalmanın peşinde.

KARŞIYAKA'YI BEKLEYEN TEHLİKE

Süper Ligi'nde kadrosu dağıldıktan sonra üst üste 9 mağlubiyet alan Karşıyaka bitime 10 hafta kala 53 yıldır yer aldığı ligden düşme korkusunu ciddi ciddi hissetmeye başladı. Kalan haftalarda en az 2 galibiyet almak isteyen Karşıyaka'nın zar zor kadrosuna kattığı yabancılar Gallinat ve Hollins'ten kalan haftalarda yararlanamama ihtimali de var. Yeşilkırmızılıların ödemesi gereken rakamın 4 milyon TL'ye çıktığı öğrenildi.