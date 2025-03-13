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Bambaşka bir turnuva

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Bambaşka bir turnuva

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan ev hanımları ve çalışan kadınların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması adına hayata geçirilen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası, Denizli'de gerçekleşti. Turnuvaya 6 takım katılırken iki grup halinde altı takımın yer aldığı maçlar Yaşar Kımıl Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı.

Bambaşka bir turnuva

Voleybol tutkusuyla biraraya gelen kadınların sahada verdiği mücadele takdir topladı. Turnuvada, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci olurken, ikinci Anadolu Pars, üçüncü ise Derinkuyu takımı oldu.

Bambaşka bir turnuva

"Evinin Sultanları" projesine ilginin Denizli'de her geçen yıl arttığını kaydeden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, voleybol tutkusuyla bir araya gelen kadınların sporun coşkusu ve birleştirici gücü ile sahada buluştuğunu söyledi.

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