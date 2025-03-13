Filede Türk derbisinde gülen taraf VakıfBank

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında VakıfBank, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 23-25, 20-25, 24-26 ve 11-15 sona erdi. Vakıf- Bank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, takımının olağanüstü bir iş başardığını söyledi. Yaşananların bir rüya gibi olduğunu belirten Guidetti, "Oyuncularım müthiş bir geri dönüşe imza attı. Dörtlü Final'i İstanbul'da oynayacağımız için çok mutluyum" dedi. Maçta 32 sayı üreterek MVP seçilen Rus voleybolcu Marina Markova ise, "Çok daha iyi bir takım oyunu sergiledik. Bu kariyerimin ilk Dörtlü Final turu olacak ve çok heyecanlıyım" diye konuştu.