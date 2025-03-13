Horoz’da yeni iddia

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da sular durulmuyor. Kırıkkale FK maçı öncesi kaptan Gökhan Süzen ile restleşen ve galibiyetin ardından istifa eden başkan Erhan Ergil, kararından vazgeçmişti. Bu gelişme üzerine futbolcuların teknik direktör Kürşat Taş'ın bilgisi dahilinde hazırladıkları, belli yasaklar ve istekleri içeren yazıyı yönetime ilettikleri öne sürüldü. Deplasmanda karşılaşacakları Zonguldakspor FK maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Kırıkkale FK galibiyetiyle kazanılan moralin verdiği pozitif enerji ile antrenmanlar neşe içinde devam ediyor. Geçen hafta Başkan Erhan Ergil ve futbolcular arasında yaşanan restleşme sonrası istifaya kadar varan gerginliğin Kırıkkale maçı sonrası dağıldığı belirtilirken, yeni bir gelişme daha gündeme geldi.

GELECEK YANIT BEKLENİYOR

Yönetimin bilgisine sunulan yazıya göre, bazı kuralların hayata geçirilmesinin istendiği öne sürüldü. Futbolcuların antrenmanda ve tesislerde, sorumlu yönetici haricinde, diğer yöneticilerin takım ile muhatap olmamasını talep ettikleri maç sonları da soyunma odasına girilmemesini istedikleri öğrenildi. Maç başı alacakların bir an önce ödenmesini talep eden yeşilsiyahlılar, galibiyette 25 bin TL, beraberlik halinde 15 bin TL prim verilmesini istedi. Oyuncuların son olarak otobüste Futbol Şube Başkanı haricinde yönetimden kimseyi istemediği de öne sürüldü. Futbolcuların bu taleplerini yönetime ilettiği öğrenilirken, kurmayların nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.