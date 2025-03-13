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Manisa’nın evde yüzü gülmüyor

Birinci Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK’nın oynadığı son 6 iç saha müsabakasında galibiyeti bulunmuyor

OGÜN ÖZDEMİR

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa’nın evde yüzü gülmüyor

TRENDYOL 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından hedeften şaşarken, kendini bir anda kümede kalma savaşının içinde buldu. Siyah-beyazlıların bu noktaya gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de iç sahada aldığı kötü sonuçlar olarak göze çarpıyor. Bu sezon Manisa FK'nın evi adeta deplasmana dönüştü. Siyah-beyazlılar sahasında oynadığı son 6 maçta galibiyeti unuturken bu süreçte sadece 1 puan çıkartabildi.

Taraftarı önünde Şanlıurfaspor'u mağlup ettikten sonra siyah-beyazlılar bir daha kazanamadı. Manisa ekibi bu süreçte Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor'a 2-0, Boluspor'a 2-0 ve Iğdır FK'ya 1-0 mağlup olurken, bir tek Karagümrük ile 2-2 berabere kalarak puan alabildi. Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 6-0 yendikten sonra çıktığı dört maçta 3 yenilgi ve beraberlik alabilen Manisa ekibi, kabus görmeye başladı. Küme düşme hattına çöken Ege ekibi bu hafta Pendik'i yenip zinciri kırmak istiyor.

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