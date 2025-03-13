Tekvandocular Aydın’ın gururu

Adana'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, Gençler 15-17 Yaş Pair kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Yoğun antrenman programları ve kararlı mücadeleleriyle bu büyük başarıya ulaşan sporcular, Aydın'ın gururu oldu. Şampiyonlukların ardından Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri olan bu organizasyonda, Aydını sporcular Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecekler.