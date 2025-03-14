Aydın futbolu dibe vurdu

Ege futbolunun önde gelen illerinden Aydın'ın profesyonel liglerdeki temsilcileri bu sezon performansıyla sınıfta kaldı. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de Aydın'ı temsil eden 3 takım da bu sezon küme düşme korkusu yaşıyor. Şirketleşip Nazilli Belediyespor olan adını değiştiren Nazillispor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aylardır kabus görüyor. Son 7 maçta 6 mağlubiyet alıp hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen, daha önce 3 puanı da maddi kriterleri yerine getiremediği için silinen Naz-Naz, bitime 9 hafta kala sondan ikinci durumda. Sezon boyunca 5 teknik direktör göndererek takımı son olarak futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazillispor, 13 puanla kurtuluş barajının 5 puan gerisinde yer alıyor.

KABUS GÖRÜYORLAR

Nesine 3'üncü Lig'de son 2 yıl Play-Off oynadıktan sonra 1'inci Grup'ta toplama bir kadroyla girdiği sezona üst üste 9 mağlubiyetle dibe demir atarak başlayan Kuşadasıspor, alt sıralardan hiç kurtulamadı. Kahramanmaraş ve Bornova galibiyetleriyle umutlandıktan sonra son 3 maçı yine kaybeden siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala 16 puanla kurtuluş bölgesinin 6 puan gerisinde.

İSTİKRAR SAĞLANAMADI

3. Lig 3. Grup'taki Efeler 09 SFK da bir türlü istikrar yakalayamadı. Sezon başında satılıp yönetimi değişen takım, istediği sonuçları alamayınca 22 hafta sonunda 20 puanla düşme hattında yer aldı. Didim temsilcisi, bu hafta kendisiyle aynı puandaki Bayburt'a konuk olacak. Öte yandan Efeler'de Nadir Arıkan'ın yerine teknik direktörlük görevine yeniden Ömer Kaplan getirildi. Yeşilbeyazlı kulüpte Arıkan'dan önce görev yapan 40 yaşındaki teknik adam yaklaşık 1.5 aylık aradan sonra yuvaya döndü.