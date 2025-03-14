Denizlispor teknik heyetinde şok istifa

Sıkıntılı günler geçiren Denizlispor'da teknik direktör Kürşat Taş'ın ekibindeki isimlerden Murat Çelik'in ani istifası şaşkınlık yarattı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Çelik, "Gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlispor'a başarılar dilerim" diye yazdı. Çelik uzun süre başka takımlarla da Kürşat Taş ile birlikte çalışmıştı. Yeşil-siyahlı yönetimden ise istifa ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Horoz'da sakatlıklar can sıkıyor. Kırıkkale FK maçında 78'de Kemal Çetinkaya'nın yerine oyuna giren ve sağ ayak arka alt adalesinde ağrı bulunan Oktay Kısaoğlu'nun Zonguldak'da oynamasının zor olduğu bildirildi. Yine sakat olan Emre Furtana'nın maça yetişmesi için ise sağlık ekibi seferber. Üst adalesinde yırtık olan Emre Burgaz'ın durumu da maç saatinde belli olacak.