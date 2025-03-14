Derbi Göz-Göz’ün

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin final etabı dün Alanya'da başladı. İlk gün İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ile Karşıyaka karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçı Göztepe 3-1 kazandı. Karşılaşmaya yeşil-kırmızılılar hızlı başladı. Konsantrasyon sorunu yaşayan Göztepe karşısında Kaf-Kaf 9-4 öne geçti. Moladan sonra toparlanan Göztepe farkı eriterek sete ortak oldu. KSK basit hatalar yapınca Göz-Göz 12-11 öne geçti. Set sonuna kadar üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 25-19 ile 1-0 öne geçti. İkinci setin başı da benzer bir senaryoya sahne oldu.

Karşıyaka'nın iyi başladığı bu sette file önünü iyi kapatan Göztepe öne geçti ve ilk molaya 8-5 önde girdi. Moladan Defne'nin üst üste sayılarıyla dönen Kaf-Kaf skora dengeyi getirdi: 8-8. Defne ve Ceren'e Göztepe de Rousseaux ile cevap verdi ve bu set dengede gitti ancak 14-14'ten sonra Kaf-Kaf 5 sayılık bir seri yakaladı ve farkı koruyarak 22-25 ile durumu 1-1 yaptı.

KAF-KAF ÇABUK PES ETTİ

Üçüncü setin başında Göztepe üst üste sayılarla farkı açtı. Moladan sonra Kaf- Kaf toparlansa da farkı kapatamadı ve bu seti 25-15 alan Göztepe maçta tekrar öne geçti: 2-1. Dördüncü sete Kaf-Kaf iyi başladı. Carcaces ve Defne ile sayılar bulan Karşıyaka'ya çabuk yanıt veren Göz-Göz, Rousseaux ve Paskova'nın sayılarıyla öne geçip üst üste sayılarla farkı bir anda açtı: 16-11. Mola alan Karşıyaka, kalan bölümde farkı kapatamadı. Konsantrasyonunu bozmayan sarı-kırmızılılar set sonunda farkı daha da açtı. Bu seti 25-13 alan sarı-kırmızılılar maçı da 3-1 kazandı. Öte yandan final grubundaki diğer maçta İBB Spor, İlbank'ı 3-0'lık sonuçla geçti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Dünkü maça iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce salona gelen iki takımın taraftarları, tezahüratlarla ortamı ısıttı. Maç boyunca takımlarına destek veren sarıkırmızılı ve yeşil-kırmızılılar, birbirlerine de saygı gösterdi.

SARI-KIRMIZILILAR KENDİ ARASINDA KAVGA ETTİ

Göztepe taraftarları Alanya'daki maça giderken Denizli Sultanbeyli civarında bir benzin istasyonunda Yalı ve Forza taraftar gruplarının kendi arasında çıkan kavgada bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi. Çıkan olaylarda yaralanan kişilerin hayati tehlikesi bulunmazken, kavgaya Jandarma'nın müdahale etti öğrenildi. Jandarma'nın kendi aralarında kavga eden taraftarı sakinleştirmek için havaya iki el ateş ettiği de öğrenildi.

Çıkan kavga sonucunda gözaltına alınan olup olmadığı hakkında resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Olaylar sonrası Forza taraftar grubunun İzmir'e geri döndüğü, Yalı grubunun ise Alanya'ya devam ettiği açıklandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, ancak kavga sonrası Sultanbeyli'deki benzin istasyonunda önemli bir hasarın meydana geldiği öğrenildi.