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KSK’ye potada taraftar morali

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KSK’ye potada taraftar morali

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'ya taraftarı moral verecek. Karşıyaka taraftarları cumartesi günü iç sahada oynanacak kritik Büyükçekmece maçı öncesinde yarın saat 13.30'da takımın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki antrenmanını ziyaret ederek oyunculara moral aşılayacak. Karşıyaka yönetimi, cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçın bilet fiyatlarını taraftar desteği için 100 TL'ye indirmişti. Yeşil-kırmızılılar, Gallinat ve Hollins'in askıya alınan lisanslarını da maça yetiştirmek için uğraşıyor.

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