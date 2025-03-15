Göz-Göz büyük fırsat kaçırdı

Kadınlar Voleybol 1. Lig Final etabında ilk gün İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 3-1 yenen Papara Göztepe, ilk maçını kaybeden İlbank Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maça tutuk başlayan sarı-kırmızılılar dengede giden ilk sette 14-14'ten sonra Ezgi ve Palma'nın sayılarını engelleyemedi. Göz-Göz bu seti 25-23 kaybetti. İkinci sete ağırlığını koyan Göztepe, başta farkı açtı. Rousseaux, Ceren ve İlayda'nın ön plana çıktığı seti 25-16 alan İzmir ekibi durumu eşitledi.

GERİ DÖNÜŞ YAPAMADILAR

Üçüncü sete de Göztepe iyi başlasa da file önünde üst üste hatalarla geriye düştü. 3 sayı farkla geride girdiği moladan sonra toparlanan sarı-kırmızılılar, Ceren'in blok sayısıyla rakibini yakaladı: 13-13. Ancak İlbank daha az hatayla oynadığı bu bölümde öne geçerek 25-20'lik skorla maçta tekrar öne geçti. Dördüncü sette Ünzile ve Rousseaux'nun sayılarıyla öne geçen Göz-Göz çabuk yakalandı. İlbank file önünde yine Beren ve Palma ile sayılar buldu. Göztepe, molanın ardından Palma'yı durdurmakta zorlandı. Bireysel hatalar da buna eklenince fark açıldı. Bu seti 25-17 alan İlbank maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla grupta 4 takımın da puanı 3 oldu.

SARI-KIRMIZILILAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Papara Göztepe Alanya'da kritik maçlara çıkarken, taraftarları da onları yalnız bırakmadı. İzmir'den giden yüzlerce taraftar, kendilerine ayrılan bölümü maçtan önce doldurarak karşılaşma boyunca takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Göztepeli voleybolseverler, mağlubiyet yaşayan takımlarına da moral vermeye çalıştı. Sarı-kırmızılı oyuncular da alkışlarla kendilerine teşekkür etti.