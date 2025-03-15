Harikasın karşıyaka

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1'inci Lig Final Grubu'nun ilk maçında Papara Göztepe'ye 3-1 kaybeden İnfo Yatırım Karşıyaka, dün ikinci karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi ve Sultanlar Ligi'ne yükselme iddiasını sürdürdü. İlk sette büyük bir mücadele vardı. Yeşil-kırmızılılar başa baş giden ve uzayan seti 29-27 kazanarak öne geçti. İkinci sete ise Kaf-Kaf iyi başlayamadı. İstanbul BŞB, setin başından beri yakaladığı farkı korudu ve 25-18'lik skorla durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette İklimya'nın servisleriyle Kaf-Kaf etkili oldu. Setin başlarında öne geçen Karşıyaka, bir ara farkı 7'ye kadar çıkarmayı başardı: 21-14. Son bölümde de hata yapmayan yeşil-kırmızılı ekip, bu setten 25-19 galip ayrılarak öne geçti.

RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ

Öne geçerek moral bulan Karşıyaka, dördüncü sete agresif başladı. File önünü iyi kapatan İzmir ekibinde Carcasses'in blokları ile skor 10-1 oldu. Moladan sonra toparlanan İstanbul BŞB farkı 3 sayıya kadar indirse de Kaf-Kaf çabuk toparlandı. Son bölümde rakibinin yetişmesine izin vermeyen yeşil kırmızılılar, bu setten de 25-17 üstün ayrılarak mücadeleyi 3-1 kazanmasını bildi. İzmir ekibi Final Grubu'nun son maçında bugün saat 14.00'te İlbank ile karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, rakibini mağlup ederse Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

DEV EKRAN KURULACAK

KSK'nin bugünkü kritik maçı için Karşıyaka Belediyesi de harekete geçti. 15:30'da oynanacak Karşıyaka-Büyükçekmece basketbol maçının öncesinde saat 14:00'da oynanacak İlbank-Karşıyaka voleybol maçı için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na dev ekran kurulacağı açıklandı. Taraftarlar 14.00'te gelip salonda bu maçı takip edebilecek.