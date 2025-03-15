Manisa FK’da çifte af

Trendyol 1. Lig'de sezona saha dışı sorunlarla başlayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile buzları eritip, el değiştiren Manisa FK Taner Taşkın ile birlikte beyaz bir sayfa açmak istiyor. Çağdaş Çavuş ve Hakan Şapçı'nın ardından siyah-beyazlıların bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Taşkın, ayağının tozuyla kadro dışı kalan 2 oyuncuyu affetti. Kötü gidişatın ardından Hakan Şapçı döneminde takımdan uzaklaştırılan futbolculardan Moryke Fofana'nın ardından Kaan Kanak da teknik direktör Taner Taşkın tarafından affedildi. Fofana, 2 maç takımdan uzak kaldıktan sonra 1-1 berabere biten Esenler Erokspor karşılaşmasında oyuna sonradan girmişti.

FOFANA İLK 11'E DÖNÜYOR

Moryke Fofana'nın, kart cezalısı Demba Diallo'nun yokluğunda Pendikspor maçına ilk 11'de başlayacağı öğrenilirken, takımla antrenmanlara başlayan Kaan Kanak'ın da sakatlık sorunun bulunmadığı ve bugün oynanacak kritik randevuda süre alabileceği ifade edildi.