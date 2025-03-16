3. Lig’de zorlu maçlar

Nesine 3'üncü Lig'de boy gösteren Ege ekipleri, bugün önemli maçlara çıkacak. 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka sonuncu Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Son 3 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Kuşadasıspor evinde lider Bursaspor'la karşılaşacak. 2'nci Grup'ta lider Muğlaspor seyircisi önünde İnegöl Kafkasspor'la rakip olacak. Tire 2021 FK, seyircisi önünde düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'la karşı karşıya gelecek. Uşakspor, deplasmanda Mazıdağı Fosfatspor'la oynayacak.
DENİZLİSPOR'A SERT RAKİP
3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'la kozlarını paylaşacak. Düşme hattındaki Efeler 09 SFK, deplasmanda Bayburt Özel İdare karşısında çıkış arayacak. 4'üncü Grup'ta Denizlispor, 6'ncı sıradaki Zonguldak Kömürspor'un konuğu olacak. Son sıradaki Turgutlu 1984 Sportif ise zirve takipçisi Sebat Gençlikspor'un misafiri olacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.