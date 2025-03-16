Haydi Göz-Göz Saldır Bodrum

Süper Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün önemli sınavlara çıkacak. İlk olarak son 5 maçında gol yemeden 2 beraberlik ve 3 galibiyet elde edip kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Göztepe bu kritik maç öncesi 36 puanla altıncı sırada yer alırken, Eyüpspor 43 puanla beşinci sırada.