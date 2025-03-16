KSK nereye!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece ile karşı karşıya gelen Karşıyaka, rakibine 83-94 mağlup oldu. Tarihinin en zor dönemini geçiren yeşil-kırmızılılar, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Karşıyaka Belediyesi basketbol maçından önce ise taraftarlara Karşıyaka voleybol takımının İlbank'la oynadığı maçı led ekranlardan yayınladı. Müsabakanın ilk periyodunda etkili olan Büyükçekmece Karşıyaka'ya 39-17'lik üstünlük kurdu.

İKİ İSİM OYUNDAN ATILDI

Devre yine konuk takımın 57-45 üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta toparlanan Karşıyaka final bölümüne 4 sayı geride, 67-71'le girdi. Son çeyrekte rakibine geçit vermeyen Büyükçekmece maçı 11 sayı farkla, 83-94 kazandı. Maçın son çeyreğinde gerginlik de arttı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucunda Karşıyaka'dan Gallinat ve Mert, Büyükçekmece'den ise Sajus diskalifiye edildi.