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Manisa Basket diş geçiremedi

Ege temsilcisi deplasmanda lider durumdaki Fenerbahçe’ye 77-73’lük skorla kaybetti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa Basket diş geçiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın mücadelesini veren Manisa Basket, deplasmanda karşılaştığı lider Fenerbahçe Beko'ya 77-73'lük skorla kaybetti. İki takımın da sert savunmayla başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı 33-37 Manisa temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa Basket'in skor üstünlüğünü koruyarak 51-45 önde bitirdiği 3'üncü periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip maçın son 6 dakikasında öne geçerek zorlandığı maçı kazanmayı başardı: 77-73. Karşılaşmanın en skorer ismi Manisa Basket'ten 22 sayı kaydeden Lual-Acuil Jr. oldu. Bu sonuçla Manisa temsilcisi üst üste ikinci yenilgisini alırken, ateş hattından uzaklaşma şansını bir kez daha tepti. Manisa Basket gelecek hafta taraftarı önünde Türk Telekom ile karşılaşacak.

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