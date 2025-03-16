Manisa Basket diş geçiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın mücadelesini veren Manisa Basket, deplasmanda karşılaştığı lider Fenerbahçe Beko'ya 77-73'lük skorla kaybetti. İki takımın da sert savunmayla başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı 33-37 Manisa temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa Basket'in skor üstünlüğünü koruyarak 51-45 önde bitirdiği 3'üncü periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip maçın son 6 dakikasında öne geçerek zorlandığı maçı kazanmayı başardı: 77-73. Karşılaşmanın en skorer ismi Manisa Basket'ten 22 sayı kaydeden Lual-Acuil Jr. oldu. Bu sonuçla Manisa temsilcisi üst üste ikinci yenilgisini alırken, ateş hattından uzaklaşma şansını bir kez daha tepti. Manisa Basket gelecek hafta taraftarı önünde Türk Telekom ile karşılaşacak.