Merkezefendi fitili ateşledi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında direkt rakiplerinden olan Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti: 99-93. Son iki maçında Galatasaray ve Büyükçekmece'yi mağlup eden mavi-yeşilliler, bu sonuçla üçte üç yaptı ve kurtuluş ışığını yaktı. Denizli temsilcisi, bir basamak üzerinde yer alan Manisa Basket ile de galibiyet sayılarını eşitlemeyi başardı. Müsabakaya iyi başlayan Merkezefendi, ilk periyodu 35-30 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 52-38 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı artıran Denizli ekibi son bölüme 73-65 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefeslerikesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Merkezefendi Belediyesi Basket, maçı 99-93 kazandı.