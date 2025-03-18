Merkezefendi hız kesmiyor

Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Ege ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde son sıradaki rakibi Yalovaspor'u 99-93 yenerek aldı, düşme hattından kurtulmaya çok yaklaştı. Ligde Galatasaray ve Büyükçekmece'den sonra üst üste Yalovaspor'u da kritik maçta yenen Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaştı. Düşme hattındaki kritik maçta hata yapmayan ve çıkışını sürdüren yeşil-mavililerin başantrenörü Zafer Aktaş, 'Gemiyi limana yaklaştıracağız' dedi.

GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Evinde üst üste üçüncü maçını, ligde ise toplamda son 5 maçın dördünü kazanarak çıkışını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puanını 27 yaptı ve son sıradan kurtulup ligde kalma umutlarını yeşertti. Kazanmalarına rağmen özeleştiride bulunan koç Zafer Aktaş, "Son iki haftada oynadığımız oyundan çok uzak bir oyun sergiledik ve bu beni rahatsız etti. Memnun olmadığım konular var. Eğer ligde kalmak istiyorsak bunları düzeltmemiz lazım. Öte yandan ciddi bir problemimiz daha oldu. Tyler Cook omzundan ciddi şekilde sakatlandı. Ona hemen bakacağız. Sorunlarımızı giderip haftaya hazır olmak zorundayız. İnşallah gemiyi limana yanaştıracağız" ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK

Merkezefendi Basket'i ligde önümüzdeki süreçte zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta 9 galibiyetli Bursaspor'a konuk olacak Denizli temsilcisi, ardından evinde Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Merkezefendi daha sonra Petkim ile deplasmanda, Manisa ile evinde olmak üzere üst üste iki Ege derbisine çıkacak.