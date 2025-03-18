Muğlalı Aybige şampiyon oldu

MUĞLALI genç sporcu Aybige Feride Üstündağ, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ITTF WTT Youth Contender turnuvasında U11 şampiyonu oldu. 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşen masa tenisi turnuvasında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi ve Milli Sporcu Aybige, Muğla'yı gururlandırdı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Aybige'nin gelecekte Milli Forma ile yeni zaferler kazanmasını temenni ediyoruz. Aybige Feride Üstündağ'ı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.