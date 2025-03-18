Savaşçı Horoz pes etmiyor

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta ligde kalma mücadelesine devam eden Denizlispor, ligin Play-Off kovalayan güçlü rakibi Zonguldakspor'dan altın değerinde 1 puan çıkarmasını bildi. 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan yeşil siyahlılar, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırmayı başardı. Puanını 16'ya çıkardı Denizlispor, ateş hattından çıkamadı ama rakipleriyle olan puan farkını azalttı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte toplam 9 puan toplayan Denizlispor, ligde kalma ümitlerini sürdürüyor. Sezon boyunca attığı kritik gollerle takımına önemli katkı sağlayan Emre Furtana, Zonguldakspor karşısında da boş geçmedi. Zonguldak'da Denizlispor'un ilk golünü atan Mehmet Ali Ulaman'ın yerine 62. dakikada oyuna giren 22 yaşında ki Emre Furtana, attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Emre, 5 golle takımın en skorer ismi konumunda.