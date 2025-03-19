Altınordu’da Korkmaz’a kanca

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, Avusturya kulüplerinin ilgisini çekti. Ülkede yayın yapan ligaportal.at'nin haberine göre Avusturya 2'nci Lig kulüpleri Korkmaz'ı mercek altına aldığı belirtildi. Bu sezon gurbetçi oyuncuları transfer ederek Play- Off hattında yer alan Altınordu'nun düşük bütçeli bir ekiple başarı yakalamasında Murat Korkmaz'ın önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. Haberde, "Ligin en düşük bütçelerinden biriyle önemli başarılara imza attı. Bu başarıda Korkmaz'ın stratejik yeteneği ve genç oyuncuları geliştirme becerisinin büyük rolü bulunuyor" denildi.

FC LIEFERING İDDİASI

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz'a Avusturya'dan 2 kulübün daha önceden de talip olduğu ve en güçlü adayın FC Liefering olduğu belirtildi.