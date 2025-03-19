"Fark bize göre 2"

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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının en başarılı takımlarından biri olan Karşıyaka, türlü sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışını tam gaz sürdürürken, teknik direktör Ahmet Yıldırım iddialı açıklamalarda bulundu. Bursaspor'un son 5 haftada 6 puan kaybettiği dilimde 12 puan toplayarak, rakibiyle arasındaki farkı eriten Kaf- Kaf'ta deneyimli çalıştırıcı, "Puan farkı bize göre 5 değil 2" dedi. Ligin son maçını Bursaspor ile İzmir'de oynayacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Biz dışarı yansıtmıyoruz ama haftalardır büyük sıkıntı çekiyoruz. Zorluklara rağmen güzel bir aile olduk. Taraftarımızla beraber şampiyonluk şansımızı ligin son maçına taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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Yıldırım, yöneticilerin takıma daha fazla ilgi göstermesini gerektiğinin altını çizerken, "Aile büyükleri, taraftarlar bu takıma daha da çok sahip çıkmalı. Yöneticiler biraz daha maddi ve manevi destek verirse bu takım şampiyon olacak. Sıkıntılar inşallah kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.

KADERİNİ ÇİZECEK

Karşıyaka, 15 gün içinde kader sınavlarına çıkacak. Cumartesi Play- Off'taki Muş'a konuk olacak Kaf- Kaf, 26 Mart Çarşamba Play-Off yarışındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Bu maçtan sonra 1 Nisan'da Kuşadasıspor'la evinde oynayacak Kaf- Kaf, 6 Nisan'da ise K,Maraş deplasmanına çıkacak.

SON 5 HAFTAYA GÖRE PUAN DURUMU