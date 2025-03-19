Göztepe potada avantajı kaptı

BASKETBOL Erkekler 2. Ligi Play-Off 2. turunun ilk ayağında Ankara ekibi Egospor ile karşılaşan Göztepe, mücadeleyi 94-87 kazanarak İzmir'de oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İlk periyot 23-23 eşitlikle tamamlanırken, Göz-Göz ilk yarıyı 55-50 önde tamamladı. 3. çeyreği de İzmir ekibi 79-69 önde geçerken, mücadeleyi de 7 sayı farkla kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılılar bu turun rövanşını 21 Mart saat 20.30'da Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Play-Off etabını geçmesi halinde Göztepe, 1. Lig'e yükselmek için final grubunda yarışacak.