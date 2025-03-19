Montella: taraftar bize destek olsun

TFF ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı katıldı. Perşembe günü Macaristan karşılaşması için tüm taraftarları birlik olmaya davet eden Montella destek istedi.

Montella, "Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. 18 Mart, bağımsızlık yolunda önemli bir gün. Bu vesileyle aynı zamanda şehitleri de saygıyla anmak istiyorum. Bağımsız bir ulusa doğru adım atanlar onlar oldu. Biz bu ülkeyi yansıtan bir takımız. Ülkeyle bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağız. TOGG'a da kendimize de şans diliyorum. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele ediyor olacağız. Taraftar bize destek olacak. Rakiplerimiz birleşmiş bir ülkeyi karşısına almanın ne kadar zor olacağını anlayacaklar" şeklinde konuştu.

MACARİSTAN MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile oynayacağı ilk maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.