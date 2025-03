Sakat sakat oynamışlar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karaman FK yenilgisiyle Play-Off barajının 7 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'de eksikler can sıkarken, takımın iki deneyimli isminin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öğrenildi. Hafta sonu kaybedilen Karaman maçı öncesinde tam anlamıyla iyileşmeyen ancak yedek kulübesinde yer alan ve ikinci yarıda oyuna giren Mehmet Erdem ve Doğan Can Otman'ın sakat sakat oynadıkları ifade edildi. Mehmet Erdem, devre arasının ardından sahaya dahil olurken, Doğan Can Otman, 84. dakikada oyuna girdi. Ancak İzmir ekibi her iki yarıda yenilen gollerle 2-0 yenilgiyi önleyemedi. Gelecek hafta sonu oynanacak Belediye Derincespor karşılaşmasında da Buca, sakatlığı bulunan Şerif Doğan, İsmail Haktan Odabaşı, Doğan Can Otman, Buğra Akçagün ve Zeki Yıldırım'dan yararlanamayacak. Mehmet Erdem'in ise oynama ihtimali bulunuyor. Belediye Derincespor'un yarışmacı haklarını Gebzespor alırken, Fırtına, cumartesi günü rakibiyle Gebze'de oynayacak.