Aras Kargo sezonu galibiyetle bitirdi

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin son haftasında Aras Kargo, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. İlk sezonunda ligde tutunmayı başaran İzmir ekibi birinci seti 25-22 aldı. İkinci seti 25-22, üçüncü seti 25.23 kaybeden Aras pes etmedi ve 4. seti 25-15 alarak maçı tie-break setine taşıdı. Son seti de 15-10 kazanan İzmir ekibi mücadeleyi 3-2 galip bitirdi. İzmir ekibinde Hanna Klimets 28, Julia Szczurowska 23 sayı ile yıldızlaştı. Bu sonuçla Aras Kargo 8 galibiyet, 18 mağlubiyetle sezonu 11. sırada düşme hattının 2 basamak üstünde bitirdi.