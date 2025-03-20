Aydın’ın Sultanları Play-Off’ta

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde son maçında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, taraftarı önünde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 18-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenilmesine rağmen sezonu 8. sırada tamamladı ve adını Play-Off'a yazdırdı. Mavibeyazlılarda Rasinska 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Leyva 9, Fatma 8, Zeynep ve Berka 6'şar sayı attı. İstanbul temsilcisinde Melissa Vargas 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Oynadığı 26 maçta 9 galibiyet ve 17 yenilgi alan Aydın'ın Sultanları, topladığı 27 puanla adını ilk 8 ekip içine yazdımanın büyük sevincini yaşadı.