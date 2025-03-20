Haydi çocuklar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün rakibi Macaristan'la kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. B Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekibimiz, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek. A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Bu oyuncular İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde ilk kez milli formayı giymiş olacak.

ARDA VE MERİH CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Arda Güler ve Merih Demiral cezaları; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

MİLLİLERİN 638. SINAVI

MİLLİLER, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 maça çıktı. Türkiye geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 239 yenilgi ve 150 beraberlik aldı. Türkiye 870 gol atıp, 911 gole engel olamadı.