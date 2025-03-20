Manisa Basket Avrupa’da havlu attı

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur grupları ve Play-In etaplarını geçen Manisa Basket, çeyrek final şansını ise kaçırdı. Son 16 Turu J Grubu'nda yer alan Manisa temsilcisi, evinde ligin son şampiyonu Unicaja Malaga'ya büyük çekişmeye sahne olan maçta 103-97 yenilerek Avrupa'ya havlu attı. Güçlü İspanyol rakibi önünde başa baş bir oyun sergilemesine rağmen temsilcimiz son periyotta mağlubiyetten kurtulamadı. Grupta oynadığı 5 karşılaşma sonucunda parkeden 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle ayrılan ve son sırada kalarak iddiasını kaybeden Manisa Basket, haftaya Galatasaray'a konuk olduktan sonra Avrupa macerasını noktalayacak.