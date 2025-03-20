Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç saati ve canlı yayın kanalı

Türkiye, Macaristan karşısında avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor. Aday kadro açıklanırken 3 genç isim ilk kez davet aldı. Öte yandan Emre Mor da yeniden milli takıma davet edildi. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada A ligine yükselmek isteyen Milliler hazırlıklarını tamamladı. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda?
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye - Macaristan play-off maçı 20 Mart bugün gerçekleşecek. RAMS Park'ın sahne olacağı milli maç saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Macaristan milli maçı TV8 ekranlarından şifresiz yayımlanacak.
Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Mert, Emirhan, Abdülkerim, Eren, Hakan, Kaan, Barış, Orkun, Kenan, Kerem.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?
KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),
ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
FORVET: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).