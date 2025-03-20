Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç saati ve canlı yayın kanalı

Türkiye, Macaristan karşısında avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor. Aday kadro açıklanırken 3 genç isim ilk kez davet aldı. Öte yandan Emre Mor da yeniden milli takıma davet edildi. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada A ligine yükselmek isteyen Milliler hazırlıklarını tamamladı. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda?