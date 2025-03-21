RAMS Park ışıl ışıl

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda evindeki karşılaştığı Macaristan maçıyla uzun bir süre sonra İstanbul'da oynadı. Milliler, Macaristan mücadelesiyle 910 gün sonra İstanbul'a döndü. Millileri, taraftarlar da yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünleri doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tezahüratlarıyla müsabakaya hazırladı.

ANLAMLI PANKARTLAR

Seremoni öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı. RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri". Vatandaşlarımız Filistin'e destek pankartları asılarak, yaşadıkları olaylara dikkat çekildi.