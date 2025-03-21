  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor RAMS Park ışıl ışıl

RAMS Park ışıl ışıl

Milli takımımıza vatandaşlarımız büyük destek verdi. Vatandaşlarımız Çanakkale Zaferi’ni de unutmadı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

RAMS Park ışıl ışıl

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda evindeki karşılaştığı Macaristan maçıyla uzun bir süre sonra İstanbul'da oynadı. Milliler, Macaristan mücadelesiyle 910 gün sonra İstanbul'a döndü. Millileri, taraftarlar da yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünleri doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tezahüratlarıyla müsabakaya hazırladı.

RAMS Park ışıl ışıl

ANLAMLI PANKARTLAR

Seremoni öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı. RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri". Vatandaşlarımız Filistin'e destek pankartları asılarak, yaşadıkları olaylara dikkat çekildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA