3. Lig alev alev

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka Play-Off hattının güçlü ekiplerinden Muşspor'a konuk olacak. Kaf-Kaf'ta cezalı Abdülkadir ile hastanede tedavi gören Hakan Barış yok. Aynı grupta Bornova 1877 deplasmanda Anadolu Üni. ile karşılaşırken, Kuşadası da Tokat Bld'ye konuk olacak. 2. Grup'ta lider Muğlaspor deplasmanda Türk Metal ile, takipçisi Balıkesir de evinde Mazıdağı Fosfat'la karşılaşacak.

Uşakspor evinde Kelkit Hürriyet ile oynarken, Tire 2021 Nevşehir'e konuk olacak. 3. Grup'ta 3'üncü Ayvalıkgücü evinde Karabük İY ile oynayacak. Düşme hattındaki Efeler 09, Yozgat Bozok'u ağırlayacak.

4'üncü Aliağa takipçisi Çorlu 1947'yi misafir edecek. 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu evinde Ağrı 1970'le, Turgutlu 1984 da sahasında Edirne ile oynuyor. Maçlar 14.00'te başlayacak.