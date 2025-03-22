A kalite futbol

Milli Takımımızın A Ligi'ne yükselme mücadelesi verdiği Play-Off ilk maçında Macaristan karşısında sergilediği futbol beğeni kazanırken, 3-1'lik galibiyet yarın oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj olarak gösterildi. Ay-yıldızlı ekibimizin istekli mücadelesi ve hızlı hücumlarla 3. bölgedeki pozitif oyunu gelecek adına gelecek adına umut verdi. Takımımızda kaleci Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın gibi isimler ön plana çıkarken gözler A Ligi'ne yükselmek için son 90 dakikaya çevrildi. Macaristan basını ve teknik direktör Marco Rossi de ekibimizden övgü dolu sözlerle bahsetti. Nemzetisport, Milli Takımımızın eksik bir kadroya rağmen istediğini almasını bildiğini kaydederek "Her şeye rağmen, Türkler kadro yapısı itibarıyla daha güçlü göründü" dedi. Magyarnemzet "Türklere karşı rövanş maçı zor olacak", Valogatott ise "İkili mücadelelerin çoğunu biz kazandık ancak sahada Türk iradesi galip geldi" ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Rossi de takımının kalitesinin Türkiye ile aynı seviyede olmadığını da belirterek, "Bizler Türkiye değiliz. Biz onlar kadar yüksek seviye oyunculara sahip değiliz. Arda Güler ve Merih Demiral yoktu ama onların yokluğunu telafi ediyorlar" diye konuştu.

MONTELLA REKORA KOŞUYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan sınavı ile önemli bir başarı yakaladı. İtalyan hoca, ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu. Montella, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Milli Takım'da daha önce Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı. Montella, rövanş için "Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için hala her şey açık. O yüzden ikinci maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

BANİYA SÜRPRİZİ

Milli Takım'da cezalı duruma düşen Orkun Kökçü kadrodan çıkarılırken yerine Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya davet edildi. Bu arada rövanş maçını Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer'in yöneteceği açıklandı.

PORTEKİZ, KEREM VE ORKUN'U KONUŞUYOR

Portekiz basını Benfica forması giyen Kerem ve Orkun için övgü dolu ifadeler kullandı. A Bola gazetesi "Uluslar Ligi: Türkiye-Macaristan maçında parlayan Benfica oldu" başlığını atarken Record ise "Benfica'dan Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında rövanş öncesinde öne geçmesine yardımcı oldu' ifadelerini kullandı. Somos Fanatico'da Kerem Aktürkoğlu'nun omuz hareketiyle gol attığı an ön plana çıkarıldı. Milli futbolcuya "Harry Potter" vurgusu yapılırken, "Sihirli bir performansa imza attı" dedi .Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından 'Bizim Türk çocukları için ne gece ama!' paylaşımı yapan Benfica, resmi sitesinde 'Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de parlıyor' başlığını attı.

DEĞİŞİM ZAMANI

Milli Takım'da Macaristan ile oynanacak rövanş maçında değişim kapıda. Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı sebebiyle 11'de değişime gidilecek. Cezası biten Arda Güler ile Merih Demiral'ın başlangıç kadrosunda yer alması sürpriz sayılmayacak. Ekibimizde Samet Akaydın'ın kulübeye çekilmesi beklenirken karşılaşma öncesi sakatlanan Yunus Akgün'ün bu mücadelede de görev almasının zor olduğu gelen arasında. Yarınki Macaristan- Türkiye maçı Puskas Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Öte yan- dan Millilerin, Macaristan'a karşı kötü serisi de sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı.

'ARDA KEŞKE INTER'E GELSE'

A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparak, "Arda çok önemli bir oyuncu. Onun Inter'de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum" derken bu sözler İspanya'da da konuşuldu. İspanyol gazetesi MARCA, Hakan'ın bu sözlerini manşete taşıdı ve Arda'nın daha fazla süre alması gerektiğine vurgu yaptı. MundoDeportivo ise Inter'in, Arda'yı transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu yazdı.

ZOR RAKİPLER BEKLİYOR

Milli Takım'ın turu geçmesi durumunda, A Ligi'nde kendisini zor rakipler bekliyor. Play-off etabındaki diğer ilk maçlarda Ukrayna, Belçika'yı 3-1 yenerken, Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu etapta oynanacak rövanş maçlarının sonuçları, A Ligi'ne yükselecek diğer 4 takımı belirleyecek. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle: Almanya, Fransa, Çekya, Danimarka, Galler, Hırvatistan, -Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Norveç, Portekiz, Ukrayna/Belçika, Avusturya/Sırbistan, Yunanistan/İskoçya.