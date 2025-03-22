G.Saray’ın ödü koptu

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye dokuz puan fark atan lider Galatasaray'ın liglere verilen milli arada üst üste kötü haberler geldi. Ülkelerine adına mücadele eden yıldız isimlerden gelen üst üste sakatlık haberleri sonrası Cim-Bom'un ödü koptu. İlk olarak A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı müsabaka öncesi Yunus Akgün'ün kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Sakatlıktan yeni dönen futbolcunun ağrılar nedeniyle forma giyemediği belirtildi. Macaristan müsabakasının 22. dakikasında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan oyuna devam edemedi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Galatasaray'ın bir başka milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ise müsabakaya 11'de başlarken, ilk yarıda sakatlandı Daha sonra oyuna devam eden yıldız isim devre arasında tedbir amaçlı oyundan alındı. Son olarak ise ülkesi Kolombiya'nın Brezilya'ya 2-1 mağlup olduğu maça 11'de başlayan Davinson Sanchez yürekleri ağza getirdi. Yıldız savunmacı rakip kaleciyle kafa kafaya çarpışırken, geçici bilinç kaybı yaşadı. Sanchez'de tedbir amaçlı oyundan

çıkarken, yerine bir başka Galatasaraylı Cuesta girdi.