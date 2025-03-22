Potada dev heyecan

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ancak ligde istikrarsız sonuçlar alan Ege ekiplerinden ikisi bugün zorlu maçlara çıkacak. Play-Off hesapları yapan Aliağa Petkimspor, Tofaş'la evinde karşılaşacak. Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Bu yıl ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve hafta içinde oynanacak son grup maçları öncesinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda çeyrek final şansını sürdüren Petkimspor ligde ise son 6 maçın 5'ini kaybetti. Alt sıralara yaklaşan Petkim ligde 21 haftada 8 galibiyet elde etti. Bursa temsilcisi Tofaş ise 15 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Aliağa ekibi bu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Reggiana deplasmanında son kozunu oynayacak.

TEKRAR ÇIKIŞ ARIYORLAR

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket ise düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maçını kaybeden Manisa ekibi bitime 9 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'le aynı puanda bulunuyor.