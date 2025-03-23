Derbi Altınordu’nun

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. 10. dakikada Altay golü buldu. Ceza sahası dışından Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top kaleci Serhat'ı kontrpiyede bıraktı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 19'da dakikada Altınordu'nun sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Alper ceza sahasına kesti, Hüseyin'in kafa şutunda top az farkla üstten dışarı gitti. 27. dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağdan Bahattin'in sert ortasında arka direkte Hüseyin plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona erdi.

SKORU HÜSEYİN BULUT BELİRLEDİ

51. dakikada soldan ceza sahasına giren Altaylı Onur Efe'nin pasında altı pasın önünde Yusuf, kaleci Serhat'ı mağlup etti: 2-1. 86. dakikada Altınordu'nun kazandığı serbest vuruşta Alper ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Eren kafayla topu ağlara yolladı: 2-2. 89. dakikada Altınordu öne geçti. Sağ kanattan Alper'in kestiği topu Hüseyin kafayla filelere gönderdi: 2-3. Altınordu sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı.

KADROLARA DERBİ AYARI

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan son olarak oynanan Adana 01 FK maçındaki 11'i Altınordu karşısında değiştirdi. Üç değişiklik yapan Ka-Kaoynanan raaslan, Adana ekibi karşısındaki ilk 11'den farklı olarak Salih'in yeri-yerine Onur'u, Caner'in yerine Özgür'ü, ne Ünal'ın yerine Ali'yi sahaya sürdü. Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, geçen hafta oynanan Bat- Batman Petrolspor karşılaşmasındaki man kadroda 3 değişiklik yaptı. Altay karşısında Sami'nin yerine Uğur'u, Emre'nin yerine Bahattin'i, Yakal'ın yerine Koray'ı 11'e monte etti.