Göztepe içe döndü

Göztepe'de sezon sonu için hazırlıklar başladı. Geçen ay teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatan sarı-kırmızılı yönetim üç oyuncuyla yola devam etmek için şimdiden kolları sıvadı. Göztepe'nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu sezonu kapatan orta saha Isaac Solet, golcü Juan ve savunmacı Heliton'u kadroda tutmayı planladığı belirtildi. Yaz döneminde Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Solet'in satın alma opsiyonunu kullanacak kurmaylar, Southampton'dan kiralanan Juan'ı da 1 yıl daha Göztepe'de oynatmayı düşündüğü ifade edildi.

STOILOV'UN RAPORU OLUMLU

Ligin tamamlanmasıyla sözleşmesi bitecek oyuncular arasında bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Heliton ile masaya oturmak isteyen kurmayların 1 yıl uzatma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Özellikle gelecek sezon için takımda kısmi bir şekillendirmeye gidecek sarı-kırmızılıların demirbaş oyuncuları takımda tutmaya kararlı olduğu belirtildi. Heliton, Solet ve Juan ile ilgili yönetime bir rapor hazırlayan Stoilov'un raporunun olumlu olduğu kaydedildi.

TAHA FORMAYI UNUTTU

Göztepe'nin genç ve gelecek vadeden savunmacısı Taha Altıkardeş uzun süredir forma şansı bulamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyen 21 yaşındaki stoper son olarak 4 Ocak tarihinde G.Saray müsabakasında forma giymişti. Bu maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı unutan genç savunmacı, o tarihten bu yana forma giyemedi.